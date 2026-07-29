La internacionalización evoluciona hacia una estrategia de colaboración regional: Unifranz fortalece alianzas con universidades peruanas

La Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) fortaleció su estrategia de internacionalización al sostener reuniones de trabajo con cinco reconocidas universidades peruanas para impulsar proyectos de investigación conjunta, movilidad académica, experiencias de aprendizaje colaborativo, microcredenciales y otras iniciativas de cooperación.

La agenda, que incluyó encuentros de la rectora de Unifranz, Verónica Ágreda, con autoridades de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Privada del Norte (UPN), la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), la Universidad de Lima y la Universidad Peruana Cayetano Heredia confirma un cambio de enfoque en la educación superior, donde la internacionalización deja de centrarse exclusivamente en los intercambios estudiantiles para consolidarse como una estrategia de colaboración regional orientada a la innovación, la formación de talento global y la generación compartida de conocimientos a corto y mediano plazo.

"Las reuniones permitieron confirmar que compartimos una visión común sobre el futuro de la educación superior. Más allá de promover la movilidad tradicional, buscamos construir alianzas que generen experiencias internacionales permanentes para estudiantes, docentes e investigadores", explica María Fernanda Ollé, coordinadora nacional de Movilidad Internacional de Unifranz.

Entre las iniciativas priorizadas destacan la implementación de experiencias COIL (Collaborative Online International Learning), programas de movilidad estudiantil y docente, clases espejo, proyectos de investigación conjunta, publicaciones científicas, escuelas internacionales de verano e invierno y el desarrollo de microcredenciales compartidas.

De acuerdo con Ollé, varias de estas acciones podrán comenzar a implementarse durante los próximos meses, especialmente aquellas que aprovechan los entornos virtuales para conectar comunidades académicas de distintos países.

"Las experiencias COIL, los seminarios internacionales, las clases espejo y la movilidad virtual permiten generar resultados en un corto plazo y acercar la internacionalización a un mayor número de estudiantes, sin que la distancia geográfica sea una limitante", sostiene.

Las conversaciones también evidenciaron que las universidades latinoamericanas enfrentan desafíos muy similares. La incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el fortalecimiento de la investigación con impacto internacional, la integración de la internacionalización en el currículo, el desarrollo de competencias digitales y la mejora de la empleabilidad fueron algunos de los temas recurrentes en las reuniones.

A ello se suma el interés compartido por estrechar la relación entre la academia y el sector productivo, impulsar la innovación educativa y ampliar la participación en redes internacionales de cooperación, aspectos que refuerzan la necesidad de trabajar de manera articulada entre instituciones de la región.

"Encontramos universidades que están reflexionando sobre los mismos desafíos que nosotros. Esa coincidencia facilita la construcción de proyectos conjuntos y demuestra que la cooperación regional es una herramienta para acelerar la transformación educativa", afirma Ollé.

Como resultado de estos encuentros, Unifranz avanzará en la elaboración de planes de trabajo con las instituciones participantes para poner en marcha actividades de cooperación académica durante los próximos meses. Entre las acciones previstas se encuentran proyectos de investigación colaborativa, intercambio de buenas prácticas en innovación educativa, nuevas experiencias de movilidad académica y el fortalecimiento de redes entre docentes e investigadores.

Estos acuerdos también ampliarán las oportunidades para que la comunidad universitaria acceda a experiencias internacionales sin necesidad de salir del país, fortaleciendo competencias interculturales, ampliando redes profesionales y participando en iniciativas académicas de alcance regional.

"La internacionalización ya no puede entenderse como una experiencia aislada o reservada para unos pocos. Hoy significa integrar una perspectiva global en la formación, promover el trabajo colaborativo entre universidades y preparar a nuestros estudiantes para desenvolverse en escenarios cada vez más interconectados. Esa es la visión que estamos consolidando desde Unifranz", concluye Ollé.

Con estas nuevas alianzas, Unifranz reafirma su apuesta por una internacionalización más inclusiva, colaborativa y orientada al impacto, donde el conocimiento circula a través de redes regionales capaces de generar oportunidades concretas para la formación, la investigación y la innovación educativa.

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