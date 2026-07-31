Bolivia comparte en STEM Latinoamérica un modelo de colaboración para transformar la educación

Bolivia llevó al V Encuentro de la Red STEM Latinoamérica una propuesta que apuesta por la colaboración como motor de la transformación educativa, sustentada en alianzas estratégicas, innovación e investigación aplicada. Presentada por representantes de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), la iniciativa mostró experiencias que articulan el trabajo entre universidades, empresas, organismos internacionales y sociedad civil para generar soluciones con impacto social y sostenible.

El encuentro realizado en Lima, Perú, reunió a más de 500 representantes de instituciones educativas, organismos internacionales, fundaciones, empresas y entidades públicas de diez países bajo el lema "Colaborar para transformar: juntos por comunidades y territorios sostenibles".

Verónica Ágreda de Pazos, rectora de Unifranz, participó en el conversatorio "Alianzas y cofinanciación: claves para transformar la educación en la región", junto a representantes de la Fundación Santo Domingo, Jacobs Foundation e Instituto Apoyo del Perú.

Durante el congreso se destacó que la cooperación entre universidades, sector privado, organismos internacionales y sociedad civil es un factor determinante para desarrollar proyectos educativos sostenibles y con mayor alcance en las comunidades.

"La principal conclusión fue que, sin alianzas intersectoriales, interinstitucionales y la participación de la cuádruple hélice resulta imposible generar impacto y mucho menos garantizar la sostenibilidad de las iniciativas que buscan transformar la educación", explicó Alejandro Zegarra, vicerrector adjunto de Unifranz Santa Cruz, quien integró la delegación boliviana.

Como ejemplo de este modelo colaborativo, Ágreda presentó la experiencia del Fab Lab Santa Cruz, un espacio de innovación abierto donde estudiantes de distintas carreras e incluso de otras universidades desarrollan proyectos de manera conjunta.

"Se destacó la importancia de pertenecer a la red internacional Fab Lab Academy y de promover el conocimiento abierto como un verdadero motor de transformación", destacó Zegarra.

La exposición también incluyó otras iniciativas impulsadas por Unifranz, como el Instituto Mujer & Empresa (IME), que articula esfuerzos con el sector público, empresas privadas y organismos de cooperación internacional.

Investigación con impacto social y agenda regional

La investigación también ocupó un lugar central en la participación boliviana. Mariana Alejandra Arze Gómez, estudiante de Psicología e investigadora del NIHR Bolivia, representó al país en el Foro de Jóvenes Mujeres Líderes STEM+, donde presentó el Observatorio de Salud Mental Escolar.

La iniciativa busca generar evidencia científica para fortalecer la prevención en las unidades educativas mediante herramientas que permitan detectar de forma temprana factores de riesgo como ansiedad, depresión o conductas suicidas, facilitando intervenciones oportunas para proteger el bienestar de niños y adolescentes.

Las alianzas construidas durante el encuentro apuntan a fortalecer la agenda de Territorio STEM Santa Cruz Innovadora 2030, una iniciativa liderada por Unifranz que, desde sus inicios, articula el trabajo de la Fundación FESA, la Fundación Patiño, la Gobernación de Santa Cruz, Editorial La Hoguera y Fab Lab Santa Cruz.

Para Zegarra, el intercambio de experiencias confirmó que el futuro de la educación depende de ecosistemas de colaboración capaces de responder a los desafíos de cada territorio.

"Hoy la educación demanda ecosistemas de colaboración donde universidades, gobiernos, empresas y organizaciones trabajen de manera articulada para responder a los desafíos del territorio", sostuvo.

Además de la representación de Unifranz, Bolivia participó a través de Santa Cruz Innovadora 2030, uno de los 56 territorios STEM+ reconocidos en nueve países de la región.

Desde esta plataforma se impulsa una agenda conjunta entre universidades, sector público, empresas y organizaciones para fortalecer la educación en los niveles primario, secundario y superior, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y la búsqueda de soluciones a problemas reales desde una perspectiva interdisciplinaria.

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