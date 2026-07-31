Unifranz, la única universidad de Bolivia reconocida por su cultura innovadora en el ranking de Great Place to Work

La Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) se convirtió en la única universidad boliviana incluida en el ranking Cultura Innovadora 2026 de Great Place to Work, un reconocimiento que pone en evidencia cómo el ambiente laboral y la confianza en las personas pueden convertirse en motores de transformación. Y es que, detrás de los cambios que viven las universidades existe un elemento poco visible, pero muy importante, la cultura organizacional.

“Hemos recibido la noticia muy grata de que Unifranz está dentro del top 10 de las empresas reconocidas por su cultura innovadora del Great Place to Work. Creo que el principal cambio y elemento es el hecho de confiar en los colaboradores como protagonistas de nuestro propósito, que es transformar la educación en Bolivia”, señala Pablo Ardaya, director nacional de Capital Humano de Unifranz.

La institución se consolidó entre las diez organizaciones con mayor cultura innovadora del país. Sin embargo, más allá del ascenso en el ranking, el reconocimiento refleja una apuesta institucional por construir espacios donde docentes, administrativos y equipos académicos participen activamente en la búsqueda de nuevas formas de enseñar, aprender y responder a las demandas de una sociedad en constante cambio.

Para la universidad, uno de los factores que explica este avance ha sido la decisión de convertir a los colaboradores en protagonistas del propósito institucional, el de transformar la educación en Bolivia.

"Todos participamos de alguna manera en los proyectos y procesos de la universidad. Permanentemente estamos innovando, incorporando tecnología y descubriendo nuevas formas de hacer las cosas", explica Ardaya.

La lógica detrás de este modelo apunta a que la innovación no sea responsabilidad exclusiva de áreas especializadas, sino una práctica cotidiana que atraviese toda la organización. La confianza para proponer ideas, experimentar y cuestionar procesos forma parte de una cultura que busca adaptarse a los cambios y anticiparse a las nuevas necesidades del entorno.

Innovación con impacto en las aulas

Aunque el reconocimiento se centra en la cultura organizacional, la universidad sostiene que sus efectos trascienden el ámbito laboral y llegan directamente a la experiencia educativa de los estudiantes.

El modelo educativo transformador de Unifranz coloca a los estudiantes en el centro del aprendizaje. Bajo esa premisa, las decisiones relacionadas con tecnología, metodologías, capacitación y diseño de procesos buscan fortalecer una educación de calidad a lo largo de la vida.

"Todo lo que hacemos tiene sentido en tanto esté orientado a lograr una experiencia transformadora para nuestros estudiantes", señala Ardaya.

Explica que la innovación no se limita a modernizar la infraestructura o incorporar herramientas digitales, sino que implica crear espacios donde los estudiantes descubran, experimenten y apliquen conocimientos en escenarios reales. Así, la cultura organizacional funciona como el punto de partida para impulsar cambios que luego se reflejan en las aulas, en los servicios universitarios y en la formación de nuevos profesionales.

Adaptarse al cambio, el principal desafío

Las transformaciones del mercado laboral han convertido la adaptabilidad en una de las competencias más importantes para cualquier organización. Desde la universidad consideran que comprender las nuevas demandas de los estudiantes y responder a ellas con rapidez será fundamental para mantener una cultura innovadora sólida.

"Quienes no estén preparados para abrazar estos cambios comenzarán a quedarse atrás. La adaptabilidad al uso de la tecnología y a las necesidades del entorno es una condición indispensable para innovar", afirma el responsable de Capital Humano.

Esta capacidad de adaptación no solo implica incorporar nuevas herramientas, sino también desarrollar habilidades que permitan repensar procesos, actualizar conocimientos y construir respuestas frente a desafíos que cambian constantemente.

Innovar también significa atreverse a equivocarse

Para la institución, formar parte del ranking no representa una meta alcanzada, sino el inicio de un proceso permanente de reinvención. El desafío consiste en consolidar entornos donde las personas se sientan seguras para proponer nuevas ideas, asumir riesgos y aprender de los errores.

"No se trata de llegar a una meta, sino de construir procesos que se reinventen constantemente y permitan que las personas se atrevan a innovar", sostiene Ardaya.

La apuesta incluye fortalecer prácticas de actualización profesional, desarrollar nuevas competencias y fomentar una cultura donde equivocarse no sea un obstáculo, sino una oportunidad para mejorar.

El objetivo final, asegura, es crear las condiciones necesarias para que la innovación deje de ser un proyecto aislado y se convierta en una práctica cotidiana.

Más allá del reconocimiento, la universidad considera que la satisfacción de sus colaboradores está estrechamente vinculada con la posibilidad de participar activamente en un propósito compartido.

La idea de transformar la educación funciona como un punto de encuentro entre docentes, administrativos y estudiantes. Cuando las personas perciben que sus aportes tienen un impacto real, aumenta el compromiso con la organización y se fortalece la capacidad de innovar.

"Las personas encuentran satisfacción cuando ven que son protagonistas del cambio y que sus ideas se convierten en realidades", concluye el jefe nacional de Capital Humano.

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