Estudiantes transforman la cáscara de quinua en un prototipo de protector solar natural

Un grupo de estudiantes transformó la cáscara de quinua, considerada como un subproducto del grano, en una alternativa innovadora para proteger la piel. A través del proyecto Chenopodium Quinoa, los alumnos de primer semestre de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) desarrollaron un protector solar elaborado a partir del extracto natural, aprovechando los compuestos antioxidantes con potencial para el cuidado de la piel.

La iniciativa fue desarrollada por las estudiantes: Lizeth Barra Carvajal, Sabrina Carrillo Moy, Adriana Choque Quispe, Yhoselin Huchani Palacios y Ariana Yucra Tarqui, bajo la mentoría de la docente investigadora de Unifranz, Leslie Vidaurre, como una propuesta que combina investigación, innovación y sostenibilidad para dar un nuevo uso a un recurso tradicionalmente desaprovechado.

"El proyecto tiene el nombre Chenopodium Quinoa, es un protector solar a base de extracto de cáscara de quinua. Este residuo normalmente se desecha, pero nosotras lo hemos utilizado porque tiene muchos beneficios. El beneficio principal es que nos va a proteger contra los rayos ultravioleta. Además, ofrece una textura ligera ideal para pieles con tendencia a secarse mucho”, explica Lizeth.

La estudiante añade que el proyecto también busca contribuir a reducir la contaminación mediante el aprovechamiento de la cáscara de quinua, un residuo que normalmente se desecha. Explica que contiene flavonoides, saponinas y ácidos fenólicos, compuestos con propiedades antioxidantes que benefician el cuidado de la piel.

El potencial cosmético de la cáscara de quinua también cuenta con respaldo científico. Diversas investigaciones señalan que este subproducto contiene compuestos naturales capaces de combatir los radicales libres generados por la radiación solar, además de aportar propiedades antioxidantes y antiinflamatorias beneficiosas para la piel.

Trabajo que fortalece la investigación aplicada

El desarrollo del prototipo reproduce las etapas de un proceso científico, desde la selección de la materia prima hasta la elaboración del producto final.

Vidaurre explica que "los estudiantes primero realizan la recolección y el control de calidad de la quinua, pasan por un proceso de desinfección en tres pasos: lavado con agua corriente, aplicación de alcohol al 70 % y un lavado final con agua destilada. Después, pasamos a la deshidratación, extracción y finalmente la elaboración del producto".

Durante el proceso de desarrollo, las estudiantes también enfrentaron desafíos propios de la investigación y la formulación del prototipo.

"Durante el desarrollo de este proyecto se nos presentaron varias dificultades. Una de las principales fue conseguir una crema con una consistencia homogénea, que fuera fácil de aplicar y adecuada para pieles con tendencia a la resequedad", explica Sabrina.

Tras superar esta etapa, el equipo considera que el siguiente paso será profundizar la investigación para validar el desempeño del prototipo mediante estudios complementarios.

"Como grupo, consideramos que el proyecto puede mejorarse mediante estudios más completos, así para evaluar tanto su eficacia como también la seguridad de nuestro producto. También una de sus principales mejoras sería determinar experimentalmente el factor de protección", afirma Sabrina Carrillo.

En esa misma línea, especialistas coinciden en que este tipo de extractos deben complementarse con filtros solares y someterse a estudios de eficacia y seguridad antes de convertirse en un producto comercial.

Pese a los desafíos, la experiencia permitió a las estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y fortalecer su interés por la investigación. "Nos sentimos orgullosas por poder elaborar este protector solar porque pudimos aplicar todo lo aprendido en este proyecto y también nos sentimos con muchas ansias de seguir aprendiendo", enfatiza Sabrina.

La investigación impulsa innovación sostenible

Para Lucía Alvarado, coordinadora nacional de Investigación de Unifranz, estas iniciativas reflejan el propósito de la formación basada en proyectos. "Los proyectos desarrollados cuentan con un docente mentor y un grupo de estudiantes que, como parte del desarrollo formal de la materia, generan proyectos y productos orientados a responder preguntas y necesidades de nuestro entorno”.

Más allá del desarrollo de un prototipo, el aprovechamiento de la cáscara de quinua demuestra cómo un recurso que normalmente se desecha puede convertirse en la base de propuestas innovadoras con identidad boliviana, impulsando la economía circular y el desarrollo de soluciones inspiradas en la biodiversidad del país.

“La importancia de los proyectos en la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Unifranz permiten a los estudiantes desarrollar sus competencias para dar solución a problemas reales de manera efectiva”, concluye Vidaurre.

Los productos, prototipos o desarrollos descritos corresponden a proyectos con fines exclusivamente formativos, académicos y de investigación. Estos no cuentan con la autorización, registros sanitarios o permisos exigidos por la normativa vigente del país, para su producción, distribución o comercialización.

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