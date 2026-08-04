Unifranz Online: la flexibilidad que permite estudiar sin poner la vida en pausa

Trabajar, cuidar a la familia, emprender o simplemente retomar un sueño postergado ya no son obstáculos para acceder a la educación superior. Gracias a un modelo flexible que combina tecnología, acompañamiento docente y metodologías adaptadas a las necesidades de los estudiantes, Unifranz Online está permitiendo que cada vez más personas construyan su proyecto profesional sin renunciar a su vida cotidiana.

La imagen tradicional del estudiante universitario ha cambiado. Hoy, las aulas también están ocupadas por profesionales que trabajan a tiempo completo, madres de familia, emprendedores y personas que, después de varios años, decidieron regresar a la universidad para cumplir una meta que habían dejado en pausa. Para ellos, la flexibilidad dejó de ser un beneficio adicional y se convirtió en una condición indispensable para continuar aprendiendo.

Ese es precisamente el propósito de Unifranz Online, una modalidad diseñada para que cada estudiante pueda organizar su proceso de aprendizaje de acuerdo con sus tiempos, responsabilidades y objetivos, sin sacrificar la calidad académica.

"La educación superior ya no puede exigir que las personas detengan su vida para estudiar; debe integrarse a ella. Nuestro modelo está pensado para acompañar a quienes trabajan, tienen familia o viven lejos de una sede universitaria, ofreciéndoles una formación rigurosa, flexible y conectada con las demandas del mundo profesional", explica Alejandro Castellanos, director nacional de Unifranz Online.

Más que una modalidad virtual, la propuesta busca responder a una realidad que se repite cada vez con mayor frecuencia: personas que desean seguir creciendo profesionalmente mientras mantienen sus responsabilidades laborales y personales.

Seis historias que demuestran que sí es posible

Las experiencias de los estudiantes muestran que detrás de la flexibilidad existe un impacto real en sus proyectos de vida. Cada una es distinta, pero todas tienen un punto en común: encontraron una modalidad que se adapta a su realidad y no les obliga a elegir entre estudiar y vivir.

Para Juan Valencia, volver a estudiar significó cumplir un sueño que había permanecido pendiente durante años. "Nunca es tarde para empezar", afirma convencido, una frase que resume el camino que decidió emprender gracias a una modalidad que le permitió organizar sus horarios sin abandonar sus obligaciones diarias.

Una historia similar es la de Christian Pérez, quien decidió regresar a la universidad mientras continuaba desarrollando su actividad laboral. "Nunca es tarde para volver a estudiar", sostiene, convencido de que la educación sigue siendo la mejor herramienta para abrir nuevas oportunidades profesionales.

En el caso de María Paula Muñoz, el principal impulso fue evitar que los sueños siguieran postergándose. "Quería vivir sin dejar pendientes", explica al recordar la decisión de retomar su formación universitaria mediante una modalidad que se adaptó a su ritmo de vida y no al revés.

La flexibilidad también marcó la experiencia de Margoth Calle, quien encontró en Unifranz Online una forma de continuar aprendiendo sin detener sus demás responsabilidades. "Pude seguir con mi vida mientras estudiaba", relata, destacando la posibilidad de administrar su tiempo de manera autónoma sin perder el acompañamiento de sus docentes.

A estas historias se suma la de Vanessa Montero, quien encontró en la modalidad la oportunidad de crecer profesionalmente sin renunciar a su trabajo. "Pensé que tendría que elegir entre estudiar o trabajar, pero descubrí que podía hacer ambas cosas", afirma, convencida de que la formación universitaria puede convivir con una agenda laboral exigente.

También está el caso de Felipa Siñani, docente universitaria con una trayectoria consolidada y varios títulos académicos, que decidió volver a sentarse del otro lado del aula. A sus 36 años eligió estudiar Administración de Empresas no porque necesitara un nuevo diploma, sino porque buscaba ampliar su capacidad de aportar al ámbito educativo.

"Siempre sentí que podía aportar más. La docencia me permitía hacerlo desde el aula, pero quería comprender también la gestión, la administración y cómo contribuir desde otra perspectiva", explica.

Para Felipa, el principal desafío no fue aprender nuevamente, sino encontrar una modalidad compatible con una vida llena de responsabilidades. "La elegí porque cuando uno trabaja tiene limitaciones de tiempo y también de movilidad. Esta modalidad me permite seguir con mi trabajo, estar con mi familia, dedicar tiempo a mis mascotas y continuar estudiando", señala.

Su experiencia también demuestra que la educación online fortalece habilidades que hoy resultan esenciales en cualquier profesión. "La diferencia más importante es que uno desarrolla mucha autonomía. El aprendizaje depende mucho de uno mismo, pero siempre existe apoyo para resolver dudas y fortalecer los conocimientos", destaca.

Aunque sus historias parten de contextos diferentes, Juan, Christian, María Paula, Margoth, Vanessa y Felipa coinciden en una misma conclusión: nunca es tarde para volver a aprender cuando existe una universidad capaz de adaptarse a las personas.

Aprender con autonomía, pero acompañado

La flexibilidad no significa estudiar en soledad. El modelo de Unifranz Online combina actividades sincrónicas y asincrónicas, recursos digitales, acompañamiento permanente y docentes que orientan el proceso formativo para garantizar una experiencia de aprendizaje cercana y dinámica.

"El objetivo no es únicamente facilitar el acceso a la universidad, sino asegurar que cada estudiante pueda avanzar con éxito, desarrollando competencias pertinentes para un entorno laboral que cambia constantemente", señala Castellanos.

Esta metodología permite que cada persona organice sus horarios sin perder el contacto con docentes y compañeros, aprovechando herramientas tecnológicas que favorecen el aprendizaje colaborativo y la aplicación práctica del conocimiento.

Al mismo tiempo, fomenta competencias cada vez más valoradas por el mercado laboral, como la autonomía, la disciplina, la organización del tiempo y la capacidad de aprender de forma continua. De hecho, Felipa incorporó a su rutina estrategias como los microaprendizajes y la técnica Pomodoro para aprovechar pequeños espacios del día, demostrando que no siempre se necesitan largas jornadas para seguir avanzando.

Además, el modelo responde a una tendencia cada vez más consolidada: el aprendizaje a lo largo de la vida. En un mercado laboral donde las competencias evolucionan constantemente, actualizarse dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad.

"No existe una edad que limite el deseo de aprender. Si uno decide seguir creciendo académica, intelectual y emocionalmente, siempre encontrará una oportunidad para hacerlo", reflexiona Felipa, una idea que resume el espíritu de quienes han decidido retomar su formación.

En ese contexto, Unifranz Online demuestra que la educación superior puede adaptarse a las personas y no al contrario. Las historias de Juan, Christian, María Paula, Margoth, Vanessa y Felipa evidencian que estudiar, trabajar, cuidar de la familia y seguir construyendo un proyecto profesional ya no son caminos incompatibles. La flexibilidad deja de ser una característica de la modalidad para convertirse en una herramienta que abre oportunidades y confirma que nunca es tarde para empezar, reinventarse o seguir creciendo.

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