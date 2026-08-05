Transformación digital fortalece las competencias que hoy exige el mercado laboral

La transformación digital es una realidad que está cambiando la forma en que las personas estudian, trabajan y desarrollan sus carreras. La incorporación de herramientas digitales, el análisis de datos y la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo los perfiles que buscan las empresas, donde el conocimiento técnico ya no es suficiente si no está acompañado de habilidades humanas como la comunicación, la adaptabilidad y el pensamiento crítico.

Miguel Velarde, coordinador de Reclutamiento y Selección de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), afirma que el mercado laboral evoluciona al mismo ritmo que la tecnología. “En un mercado laboral en crecimiento y adaptación a la inteligencia artificial, se requiere una combinación de habilidades técnicas, estratégicas e interactivas”.

Esta transformación responde a una realidad evidente: las empresas ya no buscan únicamente especialistas en una disciplina, sino profesionales capaces de integrar conocimientos digitales con liderazgo, creatividad, trabajo colaborativo y capacidad para adaptarse a entornos cambiantes.

Hoy, todos los sectores necesitan profesionales capaces de resolver problemas con apoyo de la tecnología y tomar decisiones basadas en información. En este escenario aprender de manera continua es una ventaja competitiva para enfrentar los desafíos de los cambios tecnológicos y, por otro lado, acceder a mejores oportunidades laborales.

Según informes internacionales de organismos como el Foro Económico Mundial coinciden en que la alfabetización tecnológica, el pensamiento analítico y el aprendizaje continuo se encuentran entre las competencias con mayor crecimiento para los próximos años.

Competencias digitales fortalecen la empleabilidad

El dominio de herramientas digitales como hojas de cálculo avanzadas, plataformas colaborativas, análisis de datos, inteligencia artificial y metodologías ágiles permite mejorar la productividad y optimizar procesos. Sin embargo, la tecnología sólo alcanza su máximo potencial cuando es utilizada con criterio.

En ese sentido, Velarde destaca que “Las habilidades técnicas son importantes ya que tener conocimiento técnico de lo que se pide es importante a la hora de obtener resultados; hoy en día las IA nos permiten obtener información, respuestas y soluciones a una gran velocidad”.

Por ello, además de aprender a utilizar nuevas herramientas, resulta fundamental desarrollar la capacidad de analizar la información, validar sus resultados y convertirlos en soluciones que generen valor para las organizaciones.

Aprendizaje continuo abre nuevas oportunidades laborales

La transformación digital también ha incrementado la importancia de las competencias transversales. Ronald Bedregal, coordinador del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) de Unifranz identifica que “Las principales competencias que se requieren, tanto técnicas como transversales, son el idioma inglés, el manejo de Excel, las metodologías ágiles de proyectos y, por el lado de las habilidades blandas, el liderazgo, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la proactividad”.

Estas capacidades permiten responder con mayor eficacia a un mercado caracterizado por la automatización, los modelos híbridos de trabajo y la colaboración entre personas y sistemas inteligentes.

Lejos de reemplazar al talento humano, la transformación digital está elevando el valor de las capacidades que solo las personas pueden aportar: el juicio crítico, la creatividad, la empatía y la innovación. Quienes combinen estas habilidades con competencias digitales estarán mejor preparados para acceder a empleos de mayor calidad, adaptarse a los cambios y construir una carrera profesional sostenible en el siglo XXI.

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