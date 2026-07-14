ENTEL te conecta con la experiencia más importante del marketing en Bolivia

Santa Cruz será sede de EXMA Bolivia 2026, uno de los eventos más importantes del país en materia de marketing, innovación, inteligencia artificial y negocios, que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para compartir conocimientos, experiencias y tendencias que están transformando el mundo empresarial.

El encuentro está dirigido a universitarios, emprendedores, ejecutivos, empresarios y profesionales, quienes podrán acceder a conferencias, casos de éxito y herramientas para fortalecer sus capacidades en un entorno cada vez más impulsado por la tecnología y la transformación digital.

Durante la jornada, los asistentes podrán escuchar a referentes internacionales que abordarán temas relacionados con la inteligencia artificial, el marketing estratégico, la innovación, el liderazgo y las nuevas oportunidades para el desarrollo de los negocios.

El evento busca convertirse en un espacio de intercambio de ideas y actualización profesional, donde los participantes conocerán experiencias exitosas y estrategias aplicadas por expertos de distintos países.

También habrá transmisión en vivo

Para quienes no puedan asistir de manera presencial en Santa Cruz, la organización habilitó la modalidad Live Stream, que permitirá seguir todas las conferencias desde cualquier lugar del país.

Los participantes de la transmisión en vivo también recibirán un certificado de participación al concluir el evento.

¿Cómo acceder al Live Stream?

El acceso virtual tiene un costo de Bs 400 y puede adquirirse a través del sitio web:

https://exmabolivia.com/exma-bolivia-2026-streaming/

Asimismo, los organizadores habilitaron la línea de WhatsApp +591 62237857 para brindar información y atender consultas sobre el evento.

Con esta propuesta, EXMA Bolivia 2026 busca ampliar su alcance y acercar a miles de personas las principales tendencias que están marcando el futuro del marketing, la inteligencia artificial y los negocios.

Foto: Entel te conecta con EXMA/ Bolivia. Entel.

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