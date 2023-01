"¡Polémico!": Adoptó un mini cerdo como mascota y se lo comió a la parrilla

Argentina

Un caso ha causado polémica en redes sociales, quienes denunciaron un acto que consideran atroz. Todo empezó cuando un hombre adoptó a una cerdita, criada por una familia, para tenerla como mascota, pero terminó comiéndosela.

Desde hace varios años tener a un mini pig, como mascota, por su tamaño y su apariencia, se ha vuelto habitual. Mariela y su familia eran los dueños de la cerdita Roma.

La criaron desde que era bebé hasta que tuvo dos años, con todo el amor y el cuidado que necesitaba. Buscando mejores condiciones la dieron en adopción, ya que ellos no podían seguir haciéndose cargo.

Una imagen fue viralizada en Instagram, que decía: “¡con la chanchi!”, tomó la selfie en su camioneta donde se lo pudo ver a él y al animal detrás.

Pasaron sólo unos días y se viralizó un audio de WhatsApp en el que contaban que un hombre había adoptado a un chancho “enano” para comérselo.

En el mensaje explicaba que a un conocido le habían entregado una cerdita y que, mientras volvía a casa, mandaba fotos del animal para que sus amigos preparen agua caliente para pelarla y la parrilla para cocinarla.

“Me dijo que quería tenerla como mascota, que tenía dos nenas, me mandó videos jugando con las hijas (…) Me quiero matar. No lo puedo creer. Es muy cruel, me siento muy mal”, dijo Mariela al medio argentino Clarín.