[Video] Veterano del ejército logró reducir a un hombre armado con un cuchillo

Un acto que pudo terminar en tragedia fue evitado por un veterano del ejército de Estados Unidos, logró reducir a un hombre que amenazaba a clientes de un supermercado con un arma blanca, en Richland, Carolina de Sur.

De acuerdo a lo reportado por Fox News, el incidente se registró al interior de un Walmart, donde un hombre agitó en reiteradas ocasiones una navaja de bolsillo. Todo esto al mismo tiempo que amenazaba a empleados y compradores en el área de autopago.

Debido a la tensión en torno a su actuar, diversas personas lo rodearon a una distancia prudente. Sin embargo, uno de ellos, Damario Davis, decidió intervenir. En un instante, el individuo se dio vuelta y sin percatarse, Davis lo golpeó por la espalda con un fierro, derribándolo.

A la vez, precisó que el atacante amenazó con cortar a otros clientes cuando llegara la policía local.

"Mi primer instinto fue neutralizar la situación, así que me acerqué casualmente y esperé hasta que tuve la oportunidad de atraparlo y lo conseguí, supongo. Soy una persona de la comunidad, así que si veo algo en la comunidad que no está bien, con toda la violencia y las cosas y los ataques, la violencia armada, ya sabes, quieres que tu gente en la comunidad también dé un paso al frente. La policía no puede hacerlo todo por sí misma", apuntó el ex veterano.