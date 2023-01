"¿Por qué me ignoras?": Tóxica le enviaba hasta 150 mensajes al día a su exnovio

Reino Unido

Michelle Felton de 28 años recibió una orden de alejamiento tras enviarle más de 1.000 mensajes de texto a su exnovio, Ryan Harley, llegando a los 150 mensajes el día después que él terminó la relación en Warrington, Inglaterra.

La mujer le enviaba a diario, una serie de mensajes a su ex preguntándole: "¿por qué no me hablas?", "te amo", "¿nos vemos esta noche?", "¿salimos?"