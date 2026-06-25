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Suben a 188 los muertos y a 1.520 los heridos tras los terremotos en Venezuela

El balance oficial también reporta cientos de construcciones afectadas, entre edificios, hospitales y centros comerciales. Las autoridades continúan con tareas de rescate, evaluación de daños y asistencia a las familias damnificadas.

EFE

25/06/2026 14:06

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Suben a 188 los muertos y a 1.520 los heridos tras los terremotos en Venezuela. Foto EFE.
Venezuela

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El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultados afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

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