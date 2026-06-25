“Yo quisiera estar allá”: el dolor de venezolanos en Bolivia por sus familias afectadas

Residentes venezolanos en Bolivia manifestaron su preocupación por la situación de sus familias en Venezuela, luego del fuerte movimiento sísmico que provocó daños materiales y dejó a varias personas afectadas en distintas zonas del país.

Uno de los testimonios refleja la angustia que viven quienes se encuentran lejos de sus seres queridos y siguen la emergencia a través de llamadas, mensajes y redes sociales.

“Ayer logramos contactar en las redes a nuestra familia y todos están bien. Tengo mi hija menor que está afectada”, relató un residente venezolano en Bolivia.

Según contó, su hija sufrió un golpe en la pierna durante el movimiento telúrico, aunque hasta el momento ese sería el único daño físico reportado dentro de su familia.

“Ella sufrió un golpe en la pierna porque el movimiento fue muy grande, pero hasta ahora es el único daño físico que tiene”, señaló.

Vivienda destruida

El residente también informó que la vivienda de su familia quedó severamente afectada por el sismo.

“La casa fue destrozada, fue destruida. Yo quisiera estar allá”, expresó con evidente preocupación.

El testimonio refleja el dolor de muchos migrantes venezolanos que, desde Bolivia, intentan conocer el estado de sus familiares, evaluar los daños y buscar formas de apoyar a la distancia.

Evalúan organizar ayuda

El ciudadano venezolano indicó que, junto a otros residentes, primero buscan conocer con mayor precisión cuáles son las necesidades urgentes de sus familias y comunidades afectadas.

“Estamos primero evaluando los daños para ver qué es lo que hace falta”, manifestó.

Además, expresó su deseo de impulsar una iniciativa solidaria para reunir apoyo y enviarlo a Venezuela.

“Ojalá nosotros podamos construir una intención y mandar ayuda junto al Gobierno y lo que sea necesario”, agregó.

La comunidad venezolana en Bolivia permanece atenta a la evolución de la emergencia, mientras intenta mantener contacto con sus familiares y coordinar posibles acciones de solidaridad.

La distancia no ha impedido que el dolor, la incertidumbre y la necesidad de ayudar se sientan con fuerza entre quienes hoy viven fuera de su país, pero mantienen a sus seres queridos en las zonas afectadas.

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