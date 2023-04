El festival más grande del planeta

El festival de música electrónica ‘Tomorrowland’ celebrado anualmente en la localidad de Boom (Flandes, Bélgica). El festival es organizado por las empresas propias del festival (We Are One World y Tomorrowland Foundation) en conjunción con la promotora estadounidense LiveStyle, y se calcula que anualmente acuden más de 400.000 personas de casi 200 nacionalidades distintas.

Los escenarios

Todos los años hay cerca de una veintena de escenarios en los que se presentan más de 400 artistas.

Dreamville, la mini ciudad del festival

Es el lugar preparado para que los asistentes se alojen durante los cuatro días que dura el festival. Allí hay desde la opción de camping, así como alojamientos que incluyen el desayuno. También se encuentra sitios de comida, supermercado en donde solo se paga con tarjeta, una tienda de recuerdos y una panadería.

Tomorrowland Brasil 2023: Dónde y cuándo se realizará

Brasil vuelve a ser sede de Tomorrowland en Latinoamérica, uno de los festivales de música electrónica más grandes y convocantes de todo el planeta estará de regreso este 2023 del 12 al 14 de octubre en las tierras cariocas, tras varios años de no pisar suelo brasilero. Como epicentro del festival Tomorrowland en Latinoamérica, el lineup de este año traerá a artistas como Tiesto, Skrillex, Armin Van Buuren, Calvin Harris o David Guetta, junto con los más destacados DJs de la escena actual de los diferentes subgéneros de la música electrónica. La cita será en la extensa área de más 150 hectáreas para festivales del Parque Maeda en Itu, municipio que pertenece a San Pablo. Al igual que Bélgica, se replicarán los gigantescos montajes que combinan tecnología, iluminación, escenografía y efectos especiales de última generación.

Puedes ver la galería de fotos aquí abajo: