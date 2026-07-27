Las nuevas reinas ya preparan su camino hacia los certámenes internacionales

Luego de una noche inolvidable en la gran final del Miss Bolivia 2026, las nuevas soberanas de la belleza boliviana llegaron hasta El Mañanero de Red Uno para compartir con todo el país la emoción de haber cumplido uno de sus mayores sueños.

Con sus coronas y llenas de alegría, las representantes internacionales contaron cómo viven esta nueva etapa y cuáles son sus objetivos antes de viajar para dejar en alto el nombre de Bolivia.

Valeria Mena: “Voy a dar todo de mí para representar a Bolivia”

La flamante Miss Bolivia Universo 2026, Valeria Mena, expresó su emoción por asumir este importante desafío y aseguró que llevará con orgullo la bandera boliviana al escenario internacional.

“Muy feliz de poder llevar en el pecho el nombre de Bolivia a lo alto y ahora sí al universo. Muy entusiasmada y agradecida por este hecho. Creo que hemos hecho historia”, expresó.

La nueva reina también habló sobre el cariño que espera recibir en su tierra natal, Oruro, donde sus seguidores esperan con emoción su llegada.

“Yo les prometí que iba a llevar esta corona a casa y se los estoy cumpliendo. También le prometo a Bolivia que voy a dar todo de mí para representarnos muy bien en Puerto Rico”, afirmó.

Nicole Osorio: lista para llevar la corona de Reina Hispanoamericana

La nueva Reina Hispanoamericana Bolivia 2026, Nicole Osorio, llegó emocionada con su nueva corona y aseguró que su objetivo será dejar el nombre del país en alto.

“Muy feliz, muy agradecida de poder portar esta corona de Reina Hispanoamericana. Vamos a dejar el nombre en alto de Bolivia en el concurso”, manifestó.

Además, mostró con orgullo la corona que ahora representa uno de sus mayores logros dentro del certamen.

Ash Castro: Bolivia Mundo rumbo a Tanzania

La representante de Miss Mundo Bolivia 2026, Ash Castro, compartió su felicidad por esta nueva etapa y confirmó que se prepara para viajar a Tanzania, donde enfrentará el desafío internacional.

“Estoy muy feliz de estar acá en El Mañanero. Soy Miss Bolivia Mundo 2026. Estoy muy emocionada y muy agradecida con toda la gente que me ha estado apoyando durante todo mi tiempo en este concurso”, señaló.

Kaori Fernández sueña con traer la corona internacional

La nueva Miss International Bolivia 2026, Kaori Fernández, aseguró que llega con mucha ilusión y con la meta de conseguir una histórica corona para el país.

“Espero traer finalmente la corona de Miss International, ya que en tres años consecutivos tuvimos Top 5. Estamos muy cerca de la corona y estoy con todo el corazón preparado para finalmente traerla”, expresó.

Un nuevo capítulo para la belleza boliviana

Las nuevas reinas agradecieron el apoyo del público y destacaron el acompañamiento de Red Uno, que siguió cada etapa del camino rumbo a la coronación.

Ahora, comienza una nueva misión: representar a Bolivia en los escenarios internacionales más importantes del mundo.

Valeria Mena, Nicole Osorio, Ash Castro y Kaori Fernández llevan la belleza boliviana rumbo al mundo.

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