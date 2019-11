Alison se lució en el escenario con el tema I hate my self for loving you

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Alison pisa fuerte, porque cada vez que sale al escenario lo hace con la convicción de que sus presentaciones deben atrapar al público, a los jueces y a todos los televidentes.

La noche del miércoles esta participante la hizo absolutamente suya, interpretando el tema de Joan Jet "I hate my self for loving you", tema que se lo apropió, lo adaptó a ella y le puso su sello personal.

Sin duda alguna los jueces tendrán una difícil situación en la recta final de esta temporada, porque las voces que quedan, indudablemente son las mejores de Bolivia.

A continuación les dejamos el video donde Alison demuestra una vez más la potencia de su voz.