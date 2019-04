Api de quinua con buñuelos Recuerda que puedes compartirnos tu receta terminada en todas nuestras redes sociales Insumos: · Quinua 2 tazas · Manzana 4 unidades · Clavo de olor 4 unidades · Canela 2 ramas · Leche evaporada 1 lata · Miel o azúcar 3 cucharadas Buñuelos · 2 cucharadas Levadura fresca · 1 taza Agua tibia · 1 taza Azúcar · Sal · Anís · 2 Huevos enteros · 2 tazas Harina · 3 tazas Manteca vegetal para freír · Miel de caña · Aceite de girasol para mojarse las manos Elaboración: Api de quinua - Lavar la quinua para limpiar las impurezas y a la media manzana quitarle las pepas. - Colocar en una olla con agua la manzana partida por la mitad, el clavo y la canela, durante unos 15 minutos, hasta que la quinua reviente. - Sacar la canela y licuar todo el contenido, incluida la manzana hasta que se quede uniforme. - Añadir en una olla una lata de leche y mezclar con la quinua licuada. - Dejar que hierva 10 minutos. - Añadir azúcar al gusto, o edulcorante y si gustas miel. Buñuelos - En un bol poner el agua con el azúcar Y disolverla, luego agregar la levadura fresca, dejar reposar por unos 7 minutos. - Seguidamente, agregar la sal, anís, huevos y la harina, esto mezclando poco a poco con la mano hasta obtener una masa aguanosa. - La forma de freír es untar las manos con el aceite, coger un puñadito con la punta de los dedos e ir dándole forma de redondo muy delgado - Cuando se ponga la masa a freír hacerle un agujero en el medio, y con un palito o con la parte de atrás de una cuchara de madera darle vueltas a través del agujerito. - Cuando estén dorados por los dos lados, escurrir en una coladera y luego poner en la fuente que se va servir. - Acompañar con una jarra de miel de caña para que cada persona se sirva la cantidad deseada sobre el buñuelo.

