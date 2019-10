Caso Mochilas I: Declaran competente al Tribunal de Sentencia

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) declaró competente al Tribunal de Sentencia No. 7 para conocer la causa Mochilas I, el 18 de septiembre. Se prevé que el juicio oral inicie el próximo año, después de resolver los incidentes y excepciones en apelación pendientes de resolución.

La Sala Penal resolvió el conflicto de competencias entre el Tribunal de Sentencia y el Juzgado Anticorrupción No. 7 debido a que ambos se declararon incompetentes para llevar la causa.

“No se puede llevar adelante, ni instalar el juicio oral, si existen apelaciones pendientes generadas y no resueltas en la etapa preparatoria. Por el momento, el Tribunal solo puede realizar los actos preparatorios, más no el juicio oral público”, manifestó Henry Pinto, abogado de Andrea G., ex funcionaria de la Alcaldía, quien también fue acusada por la compra de mochilas.