Conoce la irónica receta de López Obrador para no contraer el Covid-19

En una conferencia de prensa, como en todas las que participa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, causó revuelo con la irónica respuesta que dio, cuando se le preguntó sobre las medidas que toma para evitar contagios y cuidarse ante el coroanvirus.

"Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus", dijo el mandatario, desde Palenque, en el estado de Chiapas, donde se encuentra en una gira de trabajo.

No obstante, añadió que, además, es muy cuidadoso y hace otras cosas, como mantener la sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente la alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, lo que enfatizó en que esa decisión es voluntaria, no obligatoria.

La sorpresiva respuesta llega en medio de las críticas hacia su gestión por el manejo de la crisis del coronavirus, luego que este miércoles se registrara la cifra más alta de fallecidos en un día, con 1.092 decesos, elevando el número total de víctimas fatales a 11.729.

En la conferencia de prensa, López Obrador aclaró que ese millar de muertes no corresponden a un solo día, sino que se debió a la inclusión de fallecimientos no registrados con anterioridad, como decesos ocurridos en mayo, abril y hasta marzo.

"Hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día 1.000 personas. Eso lo quiero dejar muy claro", sostuvo el mandatario.

Por ello, pidió a todos los mexicanos que no haya psicosis, ni temor, que no hagan caso al amarillismo.

"No podemos caer en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante como vamos a salir, no quiere decir que no tengamos la pandemia, sí, y es terrible y causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia", enfatizó.