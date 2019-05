Empresarios privados solicitan una reunión urgente con el Gobierno

Cochabamba Cochabamba

Los empresarios cochabambinos ante las últimas medidas anunciadas por el Gobierno nacional, aseguraron que sólo un sector es beneficiado con el incremento salarial desproporcionado a la realidad económica, se sientes excluidos al no ser tomados en cuenta para la determinación del monto, exigen priorizar la compra de "Hecho en Bolivia".

Calificaron la medida como una imprudencia a la economía porque resta y restará posibilidades de generación de empleo, deteriorando el aparato productivo nacional, con severas afectaciones a la competitividad regional y nacional.

"Más medidas alejadas de la realidad sólo permiten que la informalidad y la producción extranjera tengan más posibilidades de conquistar nuestros mercados en franco deterioro de nuestra balanza comercial" señalaron en un comunicado.

Lamentaron ser excluidos en el afán de beneficiar a un sólo sector, en desmedro de una mayoría de la población, que sólo acelera el deterioro de la productividad e incrementa la falta de los equilibrios positivos.

La realidad económica de Cochabamba muestra un débil crecimiento del PIB que no supera el 2.5% y la tasa de inflación no superó el 1.5%, datos son concretos y no justifican un incremento desproporcionado, fue el informe presentado por el empresariado valluno.