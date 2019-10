Fans crean su propio "tipo de magia" en nuevos videos de Queen

LONDRES, 24 oct (Reuters) - Cantando en la cocina, bailando en un campo y haciéndose pasar por Freddie Mercury, los seguidores de Queen interpretan tres de las canciones más exitosas de la banda de rock en nuevos videos generados por los usuarios que fueron presentados el jueves.

Más de 10.000 personas de 120 países participaron en el proyecto del grupo "You Are The Champions", después de que la banda británica pidiera a los fans que presentaran versiones musicales y artísticas de "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now" y "A Kind of Magic".

La campaña fue lanzada para conmemorar "Bohemian Rhapsody", la popular canción de Queen de seis minutos de duración de 1975, que se convirtió en el primer video musical anterior a la década de 1990 en recibir mil millones de visitas en YouTube.

La gran colaboración musical, que involucra a Queen, YouTube Music, Universal Music Group y Hollywood Records, muestra a fans de todas las edades de distintas partes del mundo tocando "Bohemian Rhapsody", bailando "Don't Stop Me Now" e interpretando artísticamente "A Kind of Magic".

"Es una de las cosas más gratificantes que le puede pasar a un artista de cualquier tipo: ver que nuestro trabajo ha inspirado a gente de todo el mundo a crear sus propias actuaciones y el arte visual es emocionante", dijo en un comunicado Brian May, el guitarrista de Queen.

Para el video de "Bohemian Rhapsody", se muestra a los artistas cantando la canción en sus casas o al aire libre, así como tocando una variedad de instrumentos, desde piano y guitarra hasta arpa y violín.

Los fans enviaron videos de ellos mismos bailando "Don't Stop Me Now", mostrando los pasos creados por la coreógrafa Polly Bennett, quien trabajó con el actor Rami Malek para su interpretación ganadora del Oscar en la película de Queen "Bohemian Rhapsody".

Los clips los muestran bailando en sus casas, en la calle, en la playa, en un establo y frente a las vacas en el campo. Algunos están disfrazados, usan camisetas de Queen y aparecen como Mercury, el cantante principal de la banda que murió de neumonía relacionada con el sida en 1991.

Para el tema "A Kind of Magic", se pidió a los fans que envíen arte inspirado en sus letras. Sus presentaciones incluyeron retratos de la banda y grabados coloridos de las palabras de la canción.

(Reporte de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Lucila Sigal)