Fin de semana Gamer en la ciudad maravilla

Carlos y Gabriela estuvieron el La Paz participando del evento tan esperado de la Final de Liga Viva E-Sports. Ambos estuvieron compartiendo con todos los gamers del país y algunos influencer a nivel nacional.

La LVE premió con trofeos y más de 140 mil bolivianos a los equipos ganadores y jugadores destacados que participaron en la final, el pasado domingo 15 de septiembre. En esta oportunidad AS gaming, Arena Gaming, Mauricio Flores “Mau”, We Do, Xtream Gaming, Annunaki Gaming Red y Annunaki Gaming Blue, fueron los afortunados reconocidos por su participación en estos juegos.

Marquina se dio el gusto de posar con el equipo ganador y afirmó que algún día tendrá su propio equipo de Gamers. Además aceptó el reto del conocido influencer y creador de contenido Alvinich, con quien perdió una partida de Fortnite. La penitencia queda para una próxima oportunidad y será dictada por Gabriela a pedido de los competidores.

