Linera: El MAS confía en una votación por encima del 50%

"Confiamos que va a haber una votación por encima del 50% a nuestro favor en los comicios del 20 de octubre", aseguró el vicepresidente Álvaro García Linera y candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el programa "Que No Me Pierda".

El binomio del MAS ocupa el primer lugar en las encuestas con una intención de voto cercana al 40%, mientras que los candidatos de la oposición tales como Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN) van por el 20 y 10%, respectivamente.



García Linera explicó que el año 2014 un matutino de circulación nacional daba al MAS 51% faltando una semana para las elecciones y en las urnas sacó 62%.



En la actualidad dijo que sobre los votos totales el partido oficialista obtuvo entre 39, 40 y 41% lo que si se calcula sobre la base de votos válidos se convierte en 48%.

"No estamos muy distante de las encuestas de 2014 que nos daban 50, 51%, estamos a 4 o 5 puntos de esas cifras, por tanto, no estamos alarmados", indicó.





El vicepresidente se declaró satisfecho con la performance realizada por el MAS en la etapa preelectoral, reconocida incluso por los opositores, porque dijo que el instrumento político, que lidera junto con el presidente Evo Morales, es una "estructura seria" y el único que sabe cómo se mueve la economía, que es "decisiva" para que Bolivia "esté bien".



"Somos los únicos que sabemos cómo se mueve la economía, no oí a la oposición hablar de litio, de carreteras, ni una sola palabra de la realidad económica del país, seguro que no saben el precio del pollo en el mercado", mencionó.



Aseguró que a las personas les interesa contar con un ingreso económico, tener empleo, poder mandar a sus hijos a la escuela, por lo que "si la economía está bien, está bien el Gobierno y si ambos están bien, está bien el país".



Más de 7 millones de electores habilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se volcarán a las urnas el domingo para emitir su voto y elegir al presidente, vicepresidente y legisladores entre nueve partidos y alianzas políticas que pugnan por dirigir los destinos de Bolivia entre 2020 y 2025.