Ministerio Público no registró ningún delito electoral en la jornada de comicios

En Bolivia las nueve fiscalías departamentales reportaron regularidad y tranquilidad en el desarrollo de las elecciones nacionales y aseguraron que no se registraron delitos electorales en la jornada, señaló el secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe.



"De los 473 fiscales, médicos forenses y personal de apoyo que se han desplegado en los 115 asientos fiscales, no hemos tenido novedades significativas que hayan alterado o amedrentado el ejercicio libre, pacífico y soberano del derecho al voto que tenemos todos los bolivianos de acuerdo con la Constitución Política del Estado", dijo citado en un boletín institucional.



Quispe explicó que en relación a las personas arrestadas y vehículos retenidos que se reportaron en los puntos del país, la Policía es la que debe dar un informe, porque se trata de arrestos de ocho horas por contravención al auto de buen gobierno, que no son considerados delitos electorales.



Aclaró que los delitos electorales son todos aquellos que atentan contra el derecho a sufragar, que tengan el propósito de impedir que una persona pueda hacer efectivo su derecho al sufragio o quieran afectar las urnas electorales.



Esos son considerados delitos electorales y deben ser atendidos por el Ministerio Público, mientras que las faltas electorales, como el incumplimiento del auto de buen gobierno, son atendidas por la Policía Boliviana.



Indicó que, al cierre del informe de las fiscalías departamentales, existe regularidad y resta esperar los cómputos finales que realizará el Órgano Electoral.