Murillo: "El martes se definirá si se amplía la cuarentena"

Luego de una firma de convenios entre el Gobierno y la Policía Nacional, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que la presidente Jeanine Áñez, este domingo se encuentra reunida con un equipo de científicos para estudiar el comportamiento de la pandemia durante la semana a nivel nacional y de igual manera analizar nuevas determinaciones a tomar.

“Si se ampliará o no la cuarentena, lo veremos, el martes habrá una reunión de Gabinete de ministros. La presidenta está reunida con un equipo de científicos, está haciendo una evaluación y seguramente el martes tendremos una posición clara para hablarle al país”, dijo Murillo.

Así mismo, la autoridad de Gobierno, manifestó que cada administración local o departamental, es capaz de tomar las determinaciones que sean necesarias, en el marco de su "autonomía", sin embargo, no se permitirá en ningún municipio del país el cierre para el paso de alimentos.

"No podemos permitir que ninguna Gobernación diga por aquí no pasa nada, no he escuchado que alguien diga eso pero lo advierto, tenemos un decreto supremo que es marco, con eso les hemos dado a las alcaldías y gobernaciones la potestad para endurecer las medidas de acuerdo al peligro que se está corriendo, pero respetando algunas cosas, si hay municipio que quieren cerrar, está bien, pero sí deben circular productos. No se pueden bloquear municipios para que no pase comida, eso no será permitido”, afirmó la autoridad.

Ante el incremento de casos diarios, algunas regiones del país han pedido de manera anticipada al Gobierno nacional, ampliar la cuarentena por más días, hasta que sea seguro salir a las calles.

Cabe recordar que hasta el momento en el país se han registrado 300 casos confirmados y con 24 decesos por coronavirus.