Paciente 0 de coronavirus en Santa Cruz podría recibir el alta este lunes

En un contacto telefónico para el programa Que no me pierda, Ana M.Q.L, paciente cero con coronavirus en Bolivia, afirmó sentirse estable, y que espera salir en los próximos días.

La mujer de 64 años, ingreso al país el pasado 5 de marzo, proveniente de Italia, para luego trasladarse a su pueblo natal San Carlos, donde fue recibida por familiares y amigos. Sin embargo, en ese momento, ella no sabía que era portadora del COVID-19, por lo que pudo poner en riesgo a su familia, la cual se encuentra en cuarentena.

"Yo que sepa no tenía coronavirus, yo solo vine a pasar vacaciones a mi familia, mi pasaje lo compre hacia 3 meses, y vine a ver a mi familia, a mis nietos, es lo único que tengo", afirmó la mujer.

Ana M.Q.L. una vez fue confirmada de ser portadora del COVID-19, autoridades de salud tomaron la decisión de aislarla en el Hospital de San Carlos, para luego trasladarla al centro hospitalario San Juan de Dios en Santa Cruz, sin embargo, en primera instancia esta acción no se logró realizar debido a que personal médico y trabajos, negaron la entrada de la paciente. De igual manera en otros 7 nosocomios negaron su entrada. Hasta que finalmente la Gobernación, logro llegar a un acuerdo con los trabajadores, y pudieron internarla, en el lugar que tenía previsto desde un comienzo, el Hospital San Juan de Dios.

"Me han dado la espalda en mi propio país, ¿Dónde está los médicos que juran salvar vidas?, Lo único que deseo a la gente que está en mi contra que no le vaya mal, que no vayan a sufrir como he sufrido yo", sostuvo Ana.

Finalmente, la señora Ana, explico que su estado de salud es estable, y espera ser dada de alta en los próximos días.

Por otra parte el Director del SEDES, Marcelo Ríos afirmo que la mujer infectada de coronavirus, podría ser dada de alta este fin de semana o el día lunes.

"La señora se encuentra estable, ya no tiene fiebre ni tos, su cuadro es muy favorable, sin embargo debemos ser pacientes y estar tranquilos", sostuvo Ríos.