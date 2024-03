Alcalde evalúa como positiva la jornada censal. En algunos distritos el censo continúa

Santa Cruz

Tras realizar una avaluación de todos los distritos, el alcalde Jhonny Fernández, destacó el buen desarrollo del proceso realizado para el Censo 2024. Algunas zonas de la urbe cruceña aún faltan ser censadas, al igual que en algunos municipios alejados, debido a que las personas no se encontraban en sus domicilios, o como en el caso de las zonas alejadas, los voluntarios censistas no pudieron abarcar toda la distancia.

El alcalde, calificó como positiva la realización del Censo 2024 y espera que una vez obtenido los resultados oficiales por parte del INE, se puedan realizarse políticas adecuadas para el desarrollo del departamento.

“Esperamos que las planillas reflejen la realidad del departamento “sabemos que somos más y esperemos que eso se vea en los resultados”, afirmó el burgomaestre.

Según el informe, se constató que el distrito 1 alcanzó un 95%; el distrito 2 y 3 (96%); distrito 4 (99%); distrito 5 (90%); distrito 6, 8, 10 y 13 (98%); distrito 7 (80%); distrito 9, 11 y 12 (97%); distrito 14 (75%) y el distrito 15 con el 85% de ejecución.

En la urbe, zonas como El Plan 3.000, La Villa Primero de Mayo, no fueron censadas en su totalidad porque algunas personas no se encontraban en su domicilio o a los voluntarios no les dio el tiempo para realizar el cuestionario, por lo que el proceso sigue este domingo 24 de marzo.

En el caso de los municipios alejados como Oro Negro, Tipoy o los distritos 14 y 15, los censistas no pudieron completar el empadronamiento al no poder alcanzar las distancias entre viviendas.

“El censo continuará realizándose hasta completar el 100%”, aseguró el alcalde Fernández, quien informó que en algunas zonas, el trabajo se alargó hasta le media noche.