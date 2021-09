Alcaldía en incertidumbre: Concejales del MAS solicitan la elección de un alcalde suplente

Cochabamba, Bolivia

El concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Joel Flores dijo que “Cochabamba esta sin alcalde” y pidió que el concejo municipal elija una nueva autoridad, señaló que la sentencia condenatoria de Manfred Reyes Villa está vigente.

“Desde el 10 de septiembre hasta la fecha no tenemos alcalde, oficialmente legalmente, estaríamos sin cabeza en el edil, eso lo digo manera firme y seguro (…) Si el alcalde está trabajando podemos ir a una inspección de obras”, señalaba horas antes de que Reyes Villa apareciera.

Manfred Reyes Villa reapareció sorpresivamente inspeccionando obras de contenedores soterrados en la zona norte de la ciudad esta tarde y dijo que la justicia esta "instrumentalizada", aseguró que no cometió ningún delito y pidió a los cochabambinos no enfrentarse.

Sobre este tema el vocero municipal Henry Rico, señaló que el alcalde cochabambino "no pondrá en riesgo su seguridad personal" y aseguró que pese a ello sigue coordinando el trabajo como alcalde.

"El alcalde ha decidido tomar previsiones y ponerse a buen recaudo ya que no creemos en la palabra del Gobierno, el Alcalde no es un corderito para entregarse a la boca del lobo. El alcalde sigue cumpliendo sus funciones, pero no podemos dar la dirección de donde se encuentra, debido a esta persecución que se instaló en su contra", afirmaba Rico.