Aprehenden a dos personas por incendio con tres fallecidos en El Torno

La Policía aprehendió este domingo a dos personas presuntamente vinculadas a la muerte de tres personas durante un incendio registrado la noche del sábado en el municipio de El Torno.

De acuerdo con el reporte preliminar, se aguarda que en las próximas horas los aprehendidos brinden su declaración informativa ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación abierta por el caso.

Ambas personas se encuentran en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en El Torno, a la espera de ser convocadas por el fiscal asignado.

La Policía busca establecer los móviles del hecho que dejó tres víctimas fatales, dos hombres y una mujer, durante el siniestro.

Según el testimonio de vecinos, minutos antes del incendio en el inmueble se encontraba un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas, lo que forma parte de los elementos que están siendo analizados por los investigadores.

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