Tres fallecidos en incendio: Felcc indaga si hubo mano criminal en El Torno

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del incendio registrado la noche del sábado en el municipio de El Torno, donde tres personas perdieron la vida.

El inmueble donde ocurrió el siniestro, ubicado en el barrio Bolivia, fue precintado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras se desarrollan las pericias correspondientes.

Los cuerpos de las víctimas aún no han sido identificados y fueron trasladados a la morgue judicial de Pampa de la Isla, donde se les practicará la autopsia legal para determinar las causas de muerte.

Desde el Ministerio Público se informó que el caso fue abierto bajo el delito de homicidio, aunque las circunstancias del incendio continúan en análisis.

Peritos de bomberos de la Policía, junto a efectivos de la división Homicidios de la Felcc, realizan las investigaciones técnicas para establecer el origen del fuego y si existió intervención de terceros.

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