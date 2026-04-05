La Policía activó un operativo en el municipio de El Torno para dar con los presuntos responsables del incendio que dejó tres personas fallecidas, la noche del sábado.

De acuerdo con reportes preliminares, vecinos del lugar señalaron que, tras el siniestro, observaron a personas salir del inmueble, lo que generó sospechas sobre una posible participación de terceros.

Asimismo, indicaron que, horas antes del incendio, en el domicilio se encontraba un grupo de personas, que no serían de la zona, consumiendo bebidas alcohólicas.

Hasta el momento, ninguna autoridad del Ministerio Público ha emitido un informe oficial sobre el caso; sin embargo, en torno al hecho circulan distintas versiones que son analizadas en el marco de la investigación.

Los cuerpos de las víctimas permanecen en la morgue judicial de Pampa de la Isla, donde se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados de la autopsia legal que permitirá establecer las causas de la muerte.

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