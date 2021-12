Arce afirma que “muchos quieren mantener un país discriminador y racista”

La Paz

El presidente Luis Arce Catacora, manifestó este viernes, en el marco de la inauguración de la reunión anual del Consejo Departamental Originario de Markas y Ayllus del Chuquiago Marka (CODEMAC - La Paz), que en el país, no todos quieren reconocer al Estado Plurinacional, ni a los pueblos indígenas, que sectores pretenderían mantener la discriminación y el racismo.

“Es importante darse cuenta que no todos quieren al Estado plurinacional, no todos quieren reconocer a los pueblos indígenas originarios, muchos quieren retornar no más al Estado republicano colonial. Muchos quieren no más mantener un país discriminador y racista. Por eso es importante esta reunión que ustedes van a tener”, manifestó Arce.