Argentino secuestrado por "bolivianos" clama por su vida en un video

Carlos Pellegrino Argañaraz pide a su familia a través de un video, publicado por El Tribuno, que consiga 28.000 dólares, caso contrario manifiesta que “le cortarían una de las orejas”.

“Si pueden conseguir la plata consíganla, por favor mamá, si no me van a cortar entero. Esta gente no está jugando, no sé dónde estoy, por favor háganlo”, se escucha decir al hombre en el registro.