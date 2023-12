Arias: “El que se muere de Covid, es por estúpido”

La Paz, Bolivia

La cifra de casos positivos de Covid-19 se ha ido incrementando en las últimas semanas en los nueve departamentos, desde el Gobierno Central se emitieron nuevamente las recomendaciones para el uso de medidas de bioseguridad.

Otra de las recomendaciones es la aplicación de la vacuna y el completar el cuadro de dosis para evitar complicaciones de la enfermedad.

Frente a este panorama, el alcalde de La Paz, Iván Arias, cuestionó duramente a aquellas personas que no se aplican la vacuna, dijo que si alguien muere por Covid, será “por estúpido”.

“A estas alturas del partido, discúlpeme, el que se muere de COVID es por estúpido. Yo no entiendo por qué no se van a vacunar. Hemos estado dos años machacando sobre esto. Y hay gente que dice me voy a morir de Covid, no estás muriendo de sonso”, señaló el Alcalde en un contacto con los medios de comunicación.