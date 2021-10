Arias formaliza la presentación de Acción Popular para la obligatoriedad de vacuna contra la Covid-19

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, anunció este lunes, que formalizó la presentación de una Acción Popular, con el fin de que se determine la obligatoriedad de la vacuna contra la Covid-19.

"Acabamos de presentar la Acción Popular para la obligatoriedad de la vacunación. No puede ser que deba seguir sin pedirse, sin presentar certificados”, manifestó Arias.

El alcalde afirmó que ve la necesidad de que se exija el carnet de vacunación contra la Covid, al igual que piden el documento de sufragio, ya que agregó que con este hecho se puede salvar muchas vidas.

"No puede ser que yo irresponsablemente ante ustedes, que están vacunados, no me quiera vacunar y en el contacto con ustedes ponga en peligro su vida", aseveró Arias.