Atención: Comienzan los controles del Soat en las calles

Santa Cruz, Bolivia

Desde este lunes, 1 de enero de 2024, las autoridades comenzaron con el control del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) a vehículos que circulan por las calles de Bolivia.

Así, durante la mañana de hoy, efectivos policiales se desplazaron a diferentes lugares para comenzar con los operativos. Uno de los lugares fue la Av. Grigotá, en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Se encontró que aproximadamente 10 vehículos no tenían el seguro y se les recomendó adquirirlo en el día para no exponerse a multas, ni sanciones que los perjudiquen. Según la norma, deberían ser retenidos, pero por falta de personal que venda el Soat no se hizo.