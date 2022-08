Bartolinas increpan a Choquehuanca por participar en un acto '¿coordinado por la derecha?'

Cochabamba, Bolivia

Las “Bartolinas” increparon este sábado 20 de agosto al vicepresidente David Choquehuanca por supuestamente “coordinar” un evento en Cochabamba “con la derecha”, lo que derivó en una trifulca en frente del segundo mandatario del país.

La dirigente agregó que “no podíamos creer que estaba coordinando con la derecha”, mientras sus compañeras y otros militantes intentaban acercarse al Vicepresidente. “Pero es increíble que el David Choquehuanca sigue allá, como si nada, sin mostrar el mínimo respecto a las autoridades del MAS-IPSP”, añadió Prado, visiblemente molesta.

Las Bartolinas irrumpieron en el conversatorio “Rumbo a la Agenda del Bicentenario”. Allí, mientras la autoridad daba un discurso, las mujeres afines al MAS forcejearon con los funcionarios para llegar a la testera, alegando que Choquehuanca no coordinó con ellas esa actividad.

Los seguidores del Vicepresidente, intentaban contener al grupo de personas que buscaba acercarse al Vice, se enfrascaron en una pelea, que incluyó gritos y empujones. En las imágenes se ve volar una silla en medio de la trifulca.

“¡Hermanos, a ver, cálmense!”, reaccionó el Vicepresidente. “Hay que entender. Tal vez algunos hermanos tienen razón. Hay que escuchar. No hay que pelear. Nuestro proceso de cambio es para construir unidad. Y los que no están de acuerdo con construir unidad, hay que hablarlos a ellos, porque nuestra lucha es por nosotros, pero también por ellos, no contra ellos. No somos de la cultura del enfrentamiento”, agregó, luego de que el grupo que lo increpaba a escasos metros fuera retirado a empujones.