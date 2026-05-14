¿Bloquear carreteras tiene cárcel en Bolivia? Esto dice la ley

Los bloqueos en distintas carreteras del país continúan pese a las mesas de diálogo y a las demandas de sectores movilizados por la abrogación de la Ley 1720. La medida genera perjuicios en el transporte, el abastecimiento y el desplazamiento de miles de ciudadanos, mientras crece el pedido ciudadano de una pronta solución al conflicto.

En medio de este escenario, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió: “El Ministerio Público hará respetar la Constitución Política del Estado, la democracia y la legalidad”.

Además, aseguró que se investigará toda conducta que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática y los derechos fundamentales.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 21 numeral 7, reconoce el derecho de los ciudadanos a circular libremente por todo el territorio nacional. En el mismo artículo, numeral 4, también garantiza el derecho a la reunión y manifestación pública, pero establece que debe realizarse de forma pacífica y con fines lícitos.

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional aclara que ningún derecho es absoluto cuando vulnera de manera desproporcionada otros derechos, como la salud, el trabajo o la vida de terceros.

En ese marco, el Código Penal boliviano, en su artículo 213, señala sanciones de reclusión de uno a cuatro años para quien impida, perturbe o ponga en peligro la seguridad o regularidad del transporte público por tierra, aire o agua.

Desde distintos sectores de la población se insiste en que el conflicto debe resolverse mediante el diálogo, mientras persisten los bloqueos en varias rutas del país.

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