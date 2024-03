Carlos Mesa propone realizar elecciones presidenciales en septiembre del 2025

Bolivia

El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en el marco de su propuesta realizada sobre las elecciones primarias abiertas, señaló que se deberían modificar las fechas para las elecciones presidenciales para la primera semana de septiembre del 2025, quedando las elecciones primarias para julio de ese mismo año.

“La propuesta de Comunidad Ciudadana sobre las elecciones primarias modifica el cronograma que nos parece un favor que se les estaría haciendo al oficialismo. El que haya elecciones primarias en agosto de este año y las elecciones a fin de año en 2024, en medio de gastos tan importantes como el Censo y las elecciones judiciales, es un gasto innecesario y es una agresión potencial contra la oposición que no tienen los recursos ni los medios de comunicación como los tiene el oficialismo”, afirmó Mesa.

En este sentido, el líder de CC señaló que se propone realizar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en la primera semana de septiembre de 2025 y que las elecciones primarias se realicen la primera semana de julio de 2025, quedando la inscripción de las precandidaturas para mayo de ese mismo año.

Este cambio permitiría mejorar los tiempos, estrechar los lazos y disminuir los gastos económicos.

Las elecciones judiciales no deben ser declaradas desiertas

Carlos Mesa, aseguró que las elecciones judiciales no deberían verse afectadas por la equidad de género, puesto que el concepto de igualdad absoluta no existe este tipo de proceso de postulación voluntaria.

“Se debería ampliar el proceso de inscripción para permitir el acceso a mujeres, pero eso no debería utilizarse para afectar el proceso electoral. Si no se puede, no existe ninguna razón para que se declare el proceso desierto”, afirmó Mesa.

El líder de CC, también indicó que no se debería permitir la participación de los magistrados autoprorrogados, por lo que pidió que esas candidaturas fueran eliminadas.