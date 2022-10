Choquehuanca: autoridades deben usar poncho en vez de saco para "no pensar en sus bolsillos"

La Paz, Bolivia

El vicepresidente David Choquehuanca aseguró que si alcaldes y demás autoridades dejan de usar saco y se ponen poncho, en una muestra de reivindicación de la vestimenta campesina, dejarán de pensar “en sus bolsillos”.

La idea fue expuesta durante la XVII Feria del Pescado realizada este fin de semana, en el municipio de Huatajata de la Provincia Omasuyos.

"Tenemos que hacer respetar nuestros ponchos, tal vez nuestras autoridades, nuestros alcaldes ya no tienen que andar con saco, sino con poncho. ¿Por qué hermanos?, porque tienen que andar con poncho. ¿Hermanos, por qué?, porque nuestras autoridades cuando asumen (el cargo) Jilakata, mama t’alla, hermanos, esa autoridad se pone un poncho nuevo y cuando termina (su gestión) su poncho está viejo. A veces no se sacan ni para dormir hermanos, ¿por qué?, porque esa autoridad no tiene que pensar en su bolsillo, porque el poncho no tiene bolsillo. Por eso nuestras autoridades tienen ponchos, el saco hartos bolsillos tiene ¿no ve?”, detalló la autoridad durante su intervención, informó la agencia ANF.