Cisternas con jet fuel permanecen 25 días sin autorización de descarga

Transportistas denunciaron que tres cisternas cargadas con jet ful importado desde Iquique permanecen desde hace 25 días sin poder descargar el combustible en Santa Cruz, situación que estaría generando pérdidas económicas para los conductores afectados.

Según relataron, durante este tiempo no recibieron información clara ni una fecha definida para realizar la descarga del carburante, pese a las constantes consultas realizada ante las autoridades responsables del sector.

Los choferes denuncian que la prolongada espera provoca mermas en el combustible transportado, lo que posteriormente se traduce en descuentos económicos que afectan directamente sus pagos.

Asimismo, señalaron que mientras sus cisternas continúan paralizadas, otros vehículos nacionales ingresan y salen con normalidad de las plantas de almacenamiento y descarga, situación que consideran desigual y perjudicial.

Los afectados pidieron a las autoridades brindar una respuesta inmediata y definir una fecha para la descarga del combustible, con el objetivo de evitar mayores pérdidas económicas y posibles daños en el producto transportado.

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