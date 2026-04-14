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Cochabamba se prepara para la entrega de credenciales: Un empate técnico en Quillacollo marca la recta final

El Tribunal Electoral Departamental (TED) entregará 730 documentos el próximo 28 de abril, mientras se espera una resolución nacional para definir el último escaño del Concejo Municipal quillacolleño.

Milen Saavedra

13/04/2026 20:59

Cochabamba se prepara para la entrega de credenciales: Un empate técnico en Quillacollo marca la recta final
Cochabamba, Bolivia

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Tras casi un mes de las elecciones subnacionales, el proceso electoral entra en su fase definitiva. El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba confirmó que la entrega de credenciales a las autoridades electas se realizará de forma oficial el próximo 28 de abril, cumpliendo con el calendario establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Este acto único habilitará formalmente al gobernador, asambleístas, alcaldes y concejales de los 47 municipios del departamento para su posterior posesión. En total, se entregarán 730 credenciales distribuidas de la siguiente manera:

  • 1 Gobernador.

  • 34 Asambleístas Departamentales.

  • 47 Alcaldes.

  • 648 Autoridades municipales (incluyendo 307 concejales).

El caso "sui generis" de Quillacollo

A pesar del avance general, el municipio de Quillacollo presenta una situación extraordinaria que ha captado la atención de la opinión pública. Según informó el vocal del TED, Roberto Knaudt Vilaseca, se ha producido un empate técnico absoluto en la asignación del último escaño para el Concejo Municipal.

"En la asignación del escaño número 11, ha habido un empate entre las organizaciones políticas 'Súmate' y 'Fuerza Social'. Ambas han obtenido exactamente 4.391 votos. Es una situación no prevista en la ley", explicó Knaudt.

Al no existir la posibilidad de crear un escaño número 12, el TED Cochabamba ha elevado una consulta formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como máxima instancia, para determinar cómo proceder.

Antecedentes: ¿Se definirá por sorteo?

Aunque se espera la respuesta oficial desde La Paz, existe un precedente similar ocurrido en 2015 en el municipio de Cabezas, Santa Cruz. En aquella ocasión, dos partidos empataron en votos para el séptimo escaño y el TSE determinó efectuar un sorteo para dirimir al ganador.

"Es un antecedente importante que debemos recordar, pero estamos a la espera de lo que disponga la máxima autoridad electoral en este mérito", añadió el vocal. Se espera que la resolución llegue antes del 28 de abril para completar la lista de las 730 autoridades que recibirán su acreditación oficial.

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