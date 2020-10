Covid-19: Santa Cruz reporta 22 nuevos contagios y alcanza 43.980 pacientes

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La jornada del viernes, Santa Cruz registró 22 nuevos contagios por Covid-19, de 386 pruebas procesadas para PCR. Con esa cifra, el departamento cruceño totaliza 43.980 pacientes infectados por el virus.

El reporte epidemiológico arroja que se lamentó el fallecimiento de tres personas por el coronavirus, alcanzando 4.328 víctimas por la enfermedad desde el inicio de la pandemia hasta la fecha.

Asimismo, 13 pacientes que fueron dados de alta en los diferentes hospitales, sumando 39.029 las personas que vencieron al Covid-19. Actualmente existen 64 personas acopladas a un respirador artificial en las unidades de terapia intensiva, afectadas por el coronavirus.

El responsable departamental por Covid-19 de la Gobernación cruceña, Dorian Jiménez, lamentó que la población no acuda a tiempo a los centros de salud para realizarse la respectiva prueba.

"Lamentablemente llegan tarde a nuestro sistema de salud. En este momento nuestra red de atención de laboratorios a nivel departamental se encuentra en la suficiente capacidad para hacer las debidas tomas de muestras y el envío respectivo tanto para el Cenetrop como a nuestro laboratorio del Remanso, para que las pruebas puedan ser procesadas", explicó Jiménez.

Ante las movilizaciones por motivos de las elecciones, y el rechazo a la anulación del 2/3 para las decisiones en la Asamblea Legislativa, a lo que se suma el feriado nacional de Todos Santos, la autoridad de la Gobernación cruceña alertó del peligro de más contagios por este virus.

Reiteró que el coronavirus está presente en la población, lo que se demuestra, que -aunque no sean sujetas a los datos oficiales porque las pruebas PCR son las oficiales-, en estas dos semanas ha habido cerca de 2.000 casos confirmados por pruebas rápidas, de los cuales muchos pacientes no siguen el tratamiento respectivo, debido a que se las hacen en farmacias o en laboratorios, y no en los centros de salud.