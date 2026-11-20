El caso de los audios que involucran a legisladores y exautoridades suma una nueva denuncia. El ciudadano Gonzalo Muñoz presentó una acción legal contra la exdirectora de la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (Aisem), Daniela Quiroga, por presunta discriminación debido a su discapacidad física.

La abogada Audalia Zurita explicó que la denuncia está relacionada con conversaciones que circulan en redes sociales, en las que presuntamente se hace referencia a la imposibilidad de contratar a una persona con discapacidad.

"Es la persona que ha mencionado la doctora Quiroga", señaló la jurista al identificar a Gonzalo Muñoz como la persona a la que se haría referencia en los audios.

Según Zurita, Muñoz acudió en dos oportunidades a la institución para ser entrevistado y posteriormente habría sido objeto de comentarios relacionados con su condición física.

La abogada cuestionó este tipo de actuaciones y sostuvo que ninguna persona puede ser víctima de discriminación por presentar una discapacidad.

El caso ahora se suma a las investigaciones y denuncias derivadas de la difusión de los audios, que también involucran a los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli.