Gonzalo Muñoz presentó una denuncia contra la exdirectora de la AIC, señalando que habría sido discriminado por su condición física durante un proceso de selección laboral.
20/11/2026 11:21
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El caso de los audios que involucran a legisladores y exautoridades suma una nueva denuncia. El ciudadano Gonzalo Muñoz presentó una acción legal contra la exdirectora de la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (Aisem), Daniela Quiroga, por presunta discriminación debido a su discapacidad física.
La abogada Audalia Zurita explicó que la denuncia está relacionada con conversaciones que circulan en redes sociales, en las que presuntamente se hace referencia a la imposibilidad de contratar a una persona con discapacidad.
"Es la persona que ha mencionado la doctora Quiroga", señaló la jurista al identificar a Gonzalo Muñoz como la persona a la que se haría referencia en los audios.
Según Zurita, Muñoz acudió en dos oportunidades a la institución para ser entrevistado y posteriormente habría sido objeto de comentarios relacionados con su condición física.
La abogada cuestionó este tipo de actuaciones y sostuvo que ninguna persona puede ser víctima de discriminación por presentar una discapacidad.
El caso ahora se suma a las investigaciones y denuncias derivadas de la difusión de los audios, que también involucran a los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli.
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