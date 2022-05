"Desconocía actividades para el 27 de mayo", dijo la directora de FPS

Cochabamba, Bolivia

La Fondo Nacional de inversión Productiva y Social (FPS), entidad dependiente del Ministerio de Planificación, confirmó que mañana no se realizará la entrega de las obras de la Colina de San Sebastián, pese a que ya se ejecutó el 100% de los trabajos. Esto debido al hallazgo de restos arqueológicos, lo que requiere una intervención del Ministerio de Culturas.

"Nosotros como ente ejecutor terminamos la obra, falta limpieza y detalles secundarios, pero en abril nos llegó una carta del alcalde señalando el hallazgo de restos arqueológicos, pero yo no puedo confirmar eso. El Ministerio de Culturas ya está al tanto y nosotros, digamos, ya entregamos la casa, pero en el patio encontramos estos objetos y tenemos que darle la importancia necesaria porque no sabemos si son o no valiosos", dijo la directora ejecutiva general de FPS, Rodney Pérez.