Diputado que no cuente con carnet de vacunación o prueba PCR no podrá ser habilitado para sesionar

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, señaló que diputados del oficialismo y oposición que no cuenten con el certificado de vacunación o prueba PCR actualizada no podrán ser habilitados para sesionar de manera presencial.

“Para las sesiones de la Cámara de Diputados, el requisito indispensable es tener el carnet de vacunación y su certificado de PCR, caso contrario, no podrá ser habilitado en una sesión presencial. Eso es claro”, señaló la autoridad de la Asamblea Legislativa a tiempo de hacer referencia al Decreto Supremo 4640.

Mamani lamentó que algunos asambleístas del MAS hasta el momento no se hayan vacunado.

“Hay diputados que no se han vacunado, debo ser sincero en eso, pero no podemos obligarlos. (El diputado que no se vacunó) tiene la obligación moral de portar su certificado PCR con 48 horas de vigencia”, insistió.