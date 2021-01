Director abusó sexualmente de una profesora y alumna en Entre Ríos

Entre Ríos, Cochabamba

Profesora denuncia que ella y una alumna fueron abusadas sexualmente por el director de un colegio en el municipio de Entre Ríos. La educadora señaló que el acusado salió de la cárcel usando favores políticos, ahora teme por su seguridad y de la niña.

La madre de la adolescente es quien sentó la denuncia ante la policía, pero el Director quedó en libertad tras pagar una fianza para salir de la cárcel. Pese a esto la maestra continúa presentando cartas, denunciando el hecho a la Dirección Departamental de Educación (DDE), sin recibir ninguna respuesta.

“El Tribunal disciplinario no quiere ni saber, no quiere meterse, no quiere suspenderlo al Director, para que nunca más vuelva a trabajar (…) En una ocasión me realizó toques impúdicos, me citó con pretextos a la dirección”, contó llorosa.