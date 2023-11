Dos perros frustran el envío de 24,6 kilos de droga y golpean a los ‘narcos’ con más de $us 2 millones

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Dos elementos caninos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) evitaron la salida 24,6 kilos de droga del país en dos operativos realizados en dos días consecutivos. Los agentes antinarcóticos de cuatro patas se convirtieron en los héroes del trabajo de rastreo de las sustancias controladas y frustraron ganancias de los traficantes, que en conjunto superan los dos millones de dólares.

El primer caso se registró en la terminal Bimodal, donde un can de la patrulla de control de la Felcn descubrió en un parlante 11,6 kilos de marihuana, hábilmente camuflados en el interior del equipo electrónico. Los investigadores aún están tras la pista de los narcotraficantes, que en este golpe del can detector perdieron poco más de $us 3.000, ya que, en Brasil, país al que pretendía llegar este cargamento, es uno de los lugares donde se comercializa a menor precio la marihuana al raleo.

Sin embargo, el segundo caso donde los perros antidroga actuaron, significó un duro golpe económico para los narcos. El hecho sucedió en el aeropuerto Viru Viru, donde la can, Cristel, descubrió en una caja ropa que estaba impregnada con cocaína y que tenía por destino final Australia, país donde, dependiendo de la calidad del ‘polvo blanco’, su precio puede variar en poco más de los $us 200.000 el kilo.

Considerando que Cristel encontró alrededor de 13 kilos de cocaína, el golpe económico para los narcotraficantes supera los $us 2 millones, monto significativo para un envió que podría haber pasado controles electrónicos, pero que no pudo superar la agudeza olfativa de un can entrenado para detectar estas sustancias controladas en el país.

Como en el primer caso, los investigadores de la Felcn están tras la pista del o los propietarios de las sustancias controladas, que pretendían salir del país camufladas de formas cada vez más creativas.