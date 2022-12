El calvario de una víctima de doble violación: intentó quitarse la vida tras que su agresor recibiera domiciliaria

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Fue víctima de violación por parte de su vecino, cuando fue a denunciar, el policía encargado de la investigación también la violó. Este viernes, determinaron detención domiciliaria sin custodio policial para el uniformado. Desesperada, la mujer intentó quitarse la vida arrojándose a la laguna Alalay.

El juez concedió medidas cautelares personales para el sargento y solo debe presentarse cada 7 días en la Fiscalía, además de una fianza personal, dos garantes y un arraigo nacional. La defensa de la víctima apelará la determinación.

El relato de la víctima de 39 años es estremecedor, confió en el policía para que encarcelen al primer agresor y, a cambio, recibió amenazadas y más vejaciones. Se siente desprotegida, acudió a las autoridades para encontrar justicia y no la obtuvo. Afortunadamente fue rescatada cuando intentó ingresar a la laguna.

"Me siento mal, me siento impotente, ya no sé dónde ir, qué voy a hacer", afirmó.

Además, develó que recibió amenazas tanto de su vecino, como del policía.

"Confié 100% en el oficial pero no para que me haga ese daño. El requerimiento decía John Darwin Gutiérrez Escalera, no decía mi nombre, no debería llamarme, tenía intenciones de aprovecharse de mí", contó.

El primer hecho se registró en agosto, cuatro días después, la víctima fue a sentar la denuncia. Entonces, designaron al sargento para que extraiga información del celular del vecino agresor. Esta situación fue aprovechada, además de la vulnerabilidad de la víctima.

"Le consulté para saber si podía ir a averiguar porque eran tres celulares, él dijo que podía ir a cualquier hora. Fui confiada en que me iba a explicar. Llegado el momento, me dijo que había un informe que podría perjudicarme en ese caso, que me iba a decir, pero en otro lugar, yo le creí. Fuimos hasta su auto, pero dijo que tampoco podía explicarme ahí porque le iba a ver la otra parte y pensaría que están parcializados", develó.

Entonces, el policía agresor le hizo subir a su vehículo y la víctima, asustada por los dichos del sujeto, accedió.

"En el camino, le exigía saber a dónde íbamos a ir y sobre el informe. Respondió: 'señora, no llore, tranquila, parece una niña, le voy a avisar. Tengo los dos celulares en mi bolsillo'. Luego me dijo que había bebido bebidas alcohólicas un día antes y que tenía hambre, que, con mi permiso, se iba a servir un plato. No le respondí nada, simplemente le dijo que mi hijo me estaba esperando (en la EPI)", agregó.

Ella solo pedía tener la información y el policía le condujo con engaños hasta un motel.

"Le dije: 'oficial, por favor, ¿Qué está haciendo?' Me sacó de mi mano y me llevó a la habitación. Luego me cargó adentro. Yo estaba llorando de miedo porque ya viví eso. Echó llave la puerta y ya me imaginaba lo que iba a pasar. No sabía qué hacer. El oficial empezó a acariciar todo mi cuerpo, a agarrarme, se sentó en la cama. Me dijo que tenía los celulares, pero no los vi", siguió.

Luego, el agresor le afirmó que en la vida, "nada era gratis" con la intención de forzarla a tener relaciones sexuales.

"'Hazme ese favor, soy un hombre separado, no tengo relaciones hace dos meses, por favor, señora, ayúdame, compláceme, y yo te voy a ayudar. Le vamos a hacer sufrir (al primer acusado)', dijo el oficial", reveló la mujer.

Al respecto, el SLIM hace el seguimiento del caso y también apoya a la víctima con atención psicológica. Además, apelarán la decisión judicial.

"Estamos sumamente preocupados porque a pesar de que se presentaron los elementos hacia el juez, pareciera que es una determinación muy a priori, casi personal. Estamos ante una víctima que ya vivió una agresión física de carácter extremo, ella acudió a las autoridades para que se pueda hacer justicia y es la misma pesadilla. Son las mismas medidas cautelares que le dieron al otro agresor", indicó Tatiana Herrera, jefa del SLIM.