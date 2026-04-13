En la recta final del balotaje: conozca las actividades del calendario electoral

Santa Cruz ingresa en la recta final rumbo al balotaje para la elección de gobernador y vicegobernador, con una serie de actividades clave en marcha para garantizar el desarrollo del proceso electoral.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) informó que hasta el miércoles 15 de abril se llevarán adelante las capacitaciones dirigidas a los jurados electorales de provincias, quienes fueron previamente sorteados.

Para este trabajo, 36 comisiones del TED se despliegan desde este viernes en distintas regiones del departamento, desarrollando las jornadas de formación.

En la capital cruceña, las capacitaciones se realizarán entre el 15 y el 17 de abril en coliseos municipales distribuidos por distritos, según el cronograma establecido por el ente electoral.

En total, en Santa Cruz fueron sorteados 53.772 jurados electorales, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar el correcto desarrollo de la jornada de votación.

Dentro de las actividades programadas en esta etapa final también se contempla el armado de las maletas electorales, que posteriormente serán distribuidas a todos los recintos del departamento y resguardadas hasta el día de la votación.

Asimismo, en el transcurso de la semana se prevé la publicación del Auto de Buen Gobierno, normativa que regulará la jornada electoral.

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