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¿Es posible entrenar el cerebro para la paz?

La especialista María Salcedo asegura que existen herramientas prácticas y no farmacológicas para controlar las emociones y mejorar la calidad de vida.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

13/04/2026 11:34

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La Paz

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Ante los altos niveles de estrés que afectan a la población en la vida cotidiana, se anunció la realización del “Congreso Online de Neurociencia de la Serenidad”, un evento que busca brindar herramientas prácticas para el manejo emocional y el bienestar integral.

La especialista Reiki Marian Salcedo explicó que el estrés es una condición común en distintos ámbitos como el trabajo, la familia y la situación económica, y que muchas veces las personas no saben cómo enfrentarlo de manera efectiva.

“El estrés está presente en el día a día, pero existen formas de gestionarlo sin recurrir necesariamente a fármacos”, afirmó.

Según detalló, las emociones tienen una duración natural de entre 60 y 90 segundos, pero pueden prolongarse cuando las personas se aferran a pensamientos negativos.

“Aprender a observar las emociones y dejarlas pasar es clave para poder controlarlas”, señaló.

El congreso, que se desarrollará de manera virtual, incluirá la participación de expertos internacionales en neurociencia, medicina y prácticas como el yoga y la meditación, quienes explicarán el funcionamiento del cuerpo frente al estrés y cómo aplicar técnicas efectivas para reducirlo.

Entre las alternativas que se abordarán se encuentran ejercicios de respiración, meditación y manejo de la energía, considerados métodos no farmacológicos que pueden contribuir a mejorar el descanso y la salud mental.

El evento se llevará a cabo durante tres jornadas consecutivas en horario nocturno y combinará contenidos teóricos con sesiones prácticas guiadas, lo que permitirá a los participantes aplicar de inmediato lo aprendido.

Además, se contará con la guía de instructores internacionales que compartirán técnicas provenientes de tradiciones orientales, enfocadas en alcanzar la serenidad y el equilibrio emocional.

“Estas herramientas ayudan no solo a reducir el estrés, sino también a mejorar el sueño y la calidad de vida en general”, destacó.

La organización informó que las personas interesadas pueden inscribirse a través de líneas de contacto habilitadas, con el objetivo de facilitar el acceso a este tipo de formación en bienestar emocional.

El congreso surge como una alternativa frente al incremento de problemas relacionados con el estrés, ofreciendo un enfoque integral basado en la neurociencia y prácticas de autocuidado.

Mira la programación en Red Uno Play

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